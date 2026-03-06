Sigonella e le basi USA in Italia: droni, voli spia e la linea del governo sulla guerra in Iran

Lentini, Siracusa – Sigonella è uno degli hub strategici degli Stati Uniti nel Mediterraneo e nel Medio Oriente: dalla base decollano assetti di sorveglianza e raccolta intelligence, come i droni Triton e gli aerei P-8 Poseidon, impiegati anche nello scenario del conflitto in Iran. Nel dibattito politico, Meloni rivendica che l’utilizzo delle basi USA in Italia discende da accordi in vigore dal 1954 e parla di autorizzazioni tecniche legate alla logistica e alle cosiddette operazioni “non cinetiche”. In Aula, il ministro Crosetto insiste: l’Italia non è parte del conflitto e non è stata coinvolta, ma intanto dispone l’innalzamento al massimo del livello di protezione della difesa aerea e antibalistica nazionale. L’inchiesta di Danilo Lupo con le interviste a Sergio Scandura di Radio Radicale e Francesco Vignarca di Rete Pace e Disarmo. La trasmissione è Piazza Pulita, condotta su La7 da Corrado Formigli.

