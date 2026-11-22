Lentini – Non sarebbe stato un velivolo militare né un’operazione ostile, ma un piccolo drone di tipo amatoriale a provocare l’allarme scattato venerdì nella base di Sigonella. Un episodio che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe precedenti nella struttura militare del Catanese, dove convivono personale italiano e statunitense. L’intrusione nello spazio aereo ha fatto scattare le procedure di sicurezza e portato alla temporanea sospensione delle operazioni di volo. Le verifiche successive hanno però ridimensionato la portata dell’episodio. Restano da individuare il responsabile del sorvolo e le ragioni che lo hanno portato a entrare in un’area militare.

Cosa sappiamo del drone e del sorvolo

Il drone, un quadricottero di piccole dimensioni e quasi certamente controllato a distanza da un civile, è stato rilevato alle 17.57 di venerdì. Durante il sorvolo, secondo quanto emerso, l’apparecchio non avrebbe mai raggiunto la pista, spingendosi però sopra gli alloggi del personale statunitense. Come previsto dalle procedure di sicurezza, è scattato il piano di emergenza, con la temporanea sospensione delle operazioni di decollo e atterraggio. Nessun aereo, tuttavia, sarebbe stato dirottato verso altre basi. Intorno alle 20.30 l’allerta è rientrata e lo scalo è stato riaperto, una volta accertato che la presenza del velivolo non avesse compromesso l’operatività della struttura.

Sull’episodio indagano i carabinieri di stanza a Sigonella, che svolgono anche funzioni di polizia militare. La base, infatti, pur ospitando importanti strutture e reparti statunitensi, si trova sotto la giurisdizione dello Stato italiano. Il drone sarebbe stato identificato come un apparecchio civile, di tipo amatoriale. Restano da chiarire, però, le ragioni dell’intrusione nello spazio aereo: tra le ipotesi al vaglio ci sono l’imprudenza, volontaria o accidentale, di chi pilotava il mezzo oppure una difficoltà nella gestione del dispositivo.

Le procedure di sicurezza tramite i radar

Le procedure di sicurezza prevedono anche l’impiego di sistemi radar di sorveglianza e di apparecchiature in grado di contrastare i droni attraverso l’inibizione elettromagnetica, interferendo con le frequenze utilizzate per il controllo a distanza. Si tratta di strumenti che possono consentire di neutralizzare un velivolo non autorizzato senza dover ricorrere necessariamente a un intervento fisico. La notizia della presenza di uno o più droni ha iniziato a circolare online dopo un post pubblicato alle 20.51 sul social X da DefenceGeekm, account specializzato nel tracciamento dei movimenti aerei dei mezzi militari. «Questa sera droni avvistati sopra Sigonella e gli alloggi, con voli militari Usa verso la base invitati a considerare opzioni di deviazione», si leggeva nel messaggio.

Quasi due ore dopo, lo stesso account ha pubblicato un nuovo aggiornamento, riferendo che l’allarme era stato gestito e che un’aerocisterna americana Boeing KC-135 avrebbe potuto atterrare a Sigonella anziché essere dirottata verso la base militare di Aviano. Il velivolo, partito da Geilenkirchen, in Germania, è effettivamente atterrato alle 22.40, quando l’allarme era ormai rientrato.

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