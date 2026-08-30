Silvano Loia, compagno dell’attrice Francesca Neri, muore annegato

Il 52enne, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è affogato in mare.

Montalto di Castro, Viterbo –

È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, l’uomo affogato ieri, sabato 29 agosto, nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, sulla litoranea Viterbese.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant’ Agostino, a Tarquinia: non vedendolo ritornare dopo il bagno, hanno subito chiesto aiuto. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Immediatamente è scatta la macchina dei soccorsi, la zona è stata battuta da un natante a da una moto d’acqua dei vigili del fuoco. In campo anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro. Ora, l’ufficialità del riconoscimento. Si indaga sulle circostanze della morte, non si esclude dovuta a un malore.

Le prime foto con Francesca Neri risalgono al 2024, quando l’attrice – concluso il matrimonio con Claudio Amendola – è stata avvistata assieme a Loia. Lontano dal mondo dello spettacolo, era procurement manager di Rai Way Spa, responsabile acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisvio della Rai.

© Riproduzione riservata