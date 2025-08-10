Simone morto a Mondello falciato dall’elica di un gommone: niente autopsia, domani i funerali

Disposta la restituzione della salma alla famiglia. Le esequie del 23enne di Aquino saranno celebrate nella chiesa di Santa Teresa, a Monreale

Palermo – Niente autopsia sul corpo di Simone La Torre, il 23enne di Aquino (frazione di Monreale), scivolato in acqua e morto essere stato falciato dall’elica del gommone al largo di Mondello.

Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo, dopodiché è stata disposta la restituzione della salma del giovane alla famiglia. Domani nella chiesa di Santa Teresa, a Monreale, saranno celebrati i funerali.

Potrebbe interessarti anche... È Simone La Torre il 22enne morto stritolato dalle eliche del motoscafo

La vittima, diplomata all’Ipsia Enrico Medi di Palermo, lavorava come meccanico. A piangerlo il padre Tony, che ha un’impresa edile, la mamma Giusy Salamone, casalinga, il fratello e la sorella.

© Riproduzione riservata