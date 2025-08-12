Simone tranciato dalle eliche del motoscafo, forse guidava un amico senza patente

Palermo – È stato sequestrato il gommone noleggiato dagli amici di Simone La Torre per la gita in barca al largo di Mondello. Il giovane è morto dopo essere caduto in acqua e ferito dalle eliche del motore dell’imbarcazione. I militari della capitaneria di Porto avrebbero accertato che il natante è stato noleggiato da uno dei giovani in possesso della patente nautica. E dunque il noleggiatore non avrebbe alcuna responsabilità sul sinistro.

Secondo le testimonianze dei giovani a bordo dell’imbarcazione sarebbe emerso che alla guida del gommone, con un motore che superava i 40 cavalli, al momento della tragedia non ci fosse chi possedeva la patente nautica. Ci sarebbe stato un brusco movimento e Simone seduto sul gommone sarebbe scivolato.

In base alle norme sulla navigazione potrebbero essere chiamati a rispondere della morte del giovane monrealese sia chi ha affittato il gommone, in quel momento responsabile di tutto quello che avviene sulla barca e sia chi era alla guida, a quanto pare senza patente. Valutazioni che spetteranno alla procura che sta coordinando le indagini della Capitaneria di Porto sulla morte del giovane meccanico di 23 anni residente ad Aquino-Borgo Molara, frazione di Monreale. I funerali saranno celebrati oggi, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Intanto oggi pomeriggio tantissimi parenti e amici si sono stretti alla famiglia di Simone durante i funerali celebrati nella chiesa di Santa Teresa a Monreale. La messa è stata officiata da padre Angelo Giudice. Ha preso parte alla funzione anche il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

