Siracusa, arriva l’Orient Express Corinthian, il più grande yacht a vela del mondo

Siracusa – È arrivato nel Porto Grande l’Orient Express Corinthian, il nuovo yacht da crociera del marchio Orient Express, parte del gruppo Accor.

Con i suoi 220 metri di lunghezza e i tre enormi alberi, il Corinthian ha un profilo decisamente insolito per una nave da crociera, è il più grande yacht a vela del mondo.

Il Corinthian rappresenta il debutto di Orient Express nel settore delle crociere di lusso. La nave è lunga 220 metri, dispone di 54 suite e può ospitare appena 110 passeggeri, puntando su un rapporto particolarmente elevato tra spazio, privacy e servizio personalizzato.

Ma l’elemento che più caratterizza l’imbarcazione è la propulsione a vela. Il Corinthian dispone di tre Solid Sails, vele rigide di enormi dimensioni realizzate con pannelli rinforzati in fibra di vetro e carbonio. Secondo Orient Express, ciascuna vela raggiunge una superficie di circa 1.500 metri quadrati.

Una tecnologia sviluppata per consentire alla nave di sfruttare il vento e ridurre il ricorso alla propulsione tradizionale. Il sistema è affiancato da una propulsione ausiliaria a GNL e da una progettazione predisposta per l’utilizzo dell’idrogeno.

Il risultato è una nave che prova a mettere insieme lusso, navigazione a vela e innovazione tecnologica, allontanandosi dall’immagine tradizionale della grande nave da crociera. La filosofia è quella di una sorta di resort di lusso galleggiante. Le 54 suite sono tutte panoramiche e progettate per offrire ampi spazi e vista sul mare. A bordo trovano posto anche diversi ristoranti e bar, oltre a spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento.

Il numero estremamente limitato di ospiti è uno degli elementi che distingue il prodotto Orient Express: 110 passeggeri al massimo su una nave lunga 220 metri, con un’esperienza pensata per una clientela internazionale di fascia altissima.

E anche il prezzo riflette il posizionamento del nuovo yacht. Le tariffe per alcuni degli itinerari inaugurali raggiungono diverse decine di migliaia di euro a persona, a seconda della sistemazione e della durata del viaggio.

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