Siracusa, assessore Granata lascia: «Non mi ritrovo in questo scenario politico»

Siracusa – “Ringrazio il Sindaco Francesco Italia per la importante stagione politica che abbiamo condiviso ma io mi fermo qui. Non mi ritrovo più nello “scenario” politico cittadino e nelle sue incomprensibili dinamiche”.

Con queste parole Fabio Granata, assessore alla Cultura, al Patrimonio Unesco, al Turismo, alla Legalità e alla Università della Città di Siracusa annuncia le sue dimissioni. “Esattamente a 20 anni dall’inserimento di Siracusa e Pantalica nella W.H.L. UNESCO e alla vigilia del culmine della sua Celebrazione al Teatro Greco, si conclude così una stagione della mia esistenza e della mia vita politica.

Ringrazio le donne e gli uomini di “Oltre“ per aver condiviso questa stagione e per avermi sostenuto sempre. Tolgo Francesco Italia da ogni imbarazzo sulle scelte per il prossimo e più volte annunciato rimpasto e lascio libero il mio posto.

Le dinamiche che si addensano sullo scenario politico, non solo cittadino, sono per me del tutto incomprensibili e non mi consentono di andare avanti come nulla fosse.Al di là del profondo disagio nel progettare iniziative per la Città e “tessere” importanti rapporti culturali, accademici e istituzionali nello spiacevole contesto di continue voci – e articoli giornalistici – su imminenti sostituzioni in giunta, la mia decisione sgombra il campo da ogni equivoco.

