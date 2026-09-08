Siracusa e il Val di Noto si candidano a Capitale Europea della Cultura 2033, c’è Scicli

Siracusa – Promosso dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, insieme alla Fondazione Siracusa 2033, si è tenuto ieri, nel salone «Paolo Borsellino» di Palazzo Vermexio a Siracusa, l’incontro tra i sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto «Siracusa nel Val di Noto» e i rappresentanti degli enti di area vasta per avviare una fase di confronto operativo sulla costruzione del dossier di candidatura a Capitale europea della cultura 2033.

L’incontro rappresenta un passaggio importante di un percorso che nasce da Siracusa ma che ha puntato fin dall’inizio a costruire una dimensione territoriale più ampia, fondata sulle connessioni storiche, culturali, sociali ed economiche tra le diverse comunità coinvolte. Siracusa e il Val di Noto costituiscono il riferimento storico e culturale del progetto, ma la prospettiva della candidatura guarda anche oltre questi confini.

Tra i sindaci del Val di Noto, accanto a Peppe Cassì, primo cittadino di Ragusa, e Maria Monisteri, sindaca di Modica, anche il sindaco di Scicli Mario Marino, che ha espresso l’adesione del Comune al progetto di marketing territoriale che porterà refluenze turistiche e di attenzione al Sudest siciliano.

Secondo i promotori, fra cui Giovanni Cafeo (presidente della Fondazione Siracusa 2033), il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il direttore della Fondazione Paolo Patanè, la candidatura può diventare un laboratorio per coinvolgere competenze locali e rafforzare l’offerta culturale e turistica dell’area.

Ai lavori ha preso parte anche Laura Milani, ambasciatrice culturale e portavoce della candidatura, intervenuta in collegamento video.

La manager Milani è stata presidente del Museo del Cinema di Torino.

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