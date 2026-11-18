Siracusa – La mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa Francesco Italia non passa. Sedici i voti favorevoli, quattordici i contrari, due gli assenti. Numeri insufficienti a raggiungere la soglia dei venti voti necessaria per mettere fine anticipatamente all’esperienza amministrativa del primo cittadino, travolto dall’inchiesta giudiziaria Nexus.

Non hanno partecipato alla votazione i consiglieri Gianni Boscarino e Franco Zappalà.

Il voto, consigliere per consigliere : Ardita no, Barbone si, Buccheri si, Burti si, Cavallaro si, Cavarra no, De Simone si, Di Mauro no, Ficara no, Firenze no, Gallitto no, Garro no, Greco si, Imbrò no, La Runa si, Marino si, Melfi no, Milazzo si, Ortisi no, Porto no, Rabbito si, Ricupero si, Romano Gaetano no, Romano Paolo si, Saetta no, Troia no, Vaccaro si, Zappulla si.

Francesco Italia continuerà a essere il sindaco di Siracusa. In Consiglio Comunale, infatti, è stata bocciata la mozione di sfiducia presentata (e votata) dai consiglieri di opposizione al primo cittadino, che vedrà la naturale scadenza del suo mandato a maggio 2028. Il quorum affinchè la sfiducia passasse era a quota 20, ma i proponenti si sono fermati a 16 voti favorevoli con 14 voti contrari.

In una seduta a tratti accesa per il dibattito tra le opposizioni e il primo cittadino, sono servite quasi cinque ore per arrivare al voto. A favore della mozione il Partito Democratico (il consigliere Massimo Milazzo era il proponente), Insieme, Fratelli d’Italia, Forza Italia e alcuni appartenenti al Misto. Decisivo per Italia il ruolo di Grande Sicilia, che già prima dell’esito della seduta consiliare aveva blindato la posizione di Italia, pur chiarendo che non si tratta di una fiducia in bianco.

Il voto ha rispecchiato le attese della vigilia: a votare favorevolmente sono stati i consiglieri Barbone, Buccheri, Burti, Cavallaro, De Simone, Greco Angelo, Greco Marco, La Runa, Marino, Milazzo, Rabbito, Ricupero, Romano Paolo, Scimonelli Vaccaro e Zappulla.

Contrari, invece, i consiglieri Ardita, Cavarra, Di Mauro, Ficara, Firenze, Gallitto, Garro, Imbrò, Melfi, Ortisi, Porto, Romano Gaetano, Saetta e Troia.

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