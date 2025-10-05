Siracusa, morto Giovanni Cerruto, 40 anni, ex portiere

Siracusa – Giovanni Cerruto, 40 anni, ex portiere di calcio, è morto ieri nella sua casa. Per oltre vent’anni Cerruto ha difeso i pali di diverse squadre locali. Negli ultimi anni, dopo aver appeso i guantoni al chiodo, si era dedicato con successo all’imprenditoria e alla ristorazione, non tralasciando però l’attività sportiva considerato che svolgeva il ruolo di preparatore dei portieri di recente con il settore giovanile del Siracusa calcio e sino allo scorso anno alla Rg Siracusa.

La notizia della sua morte si è diffusa nella tarda serata di ieri: Cerruto si è tolto la vita nel suo appartamento di via Eschilo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

© Riproduzione riservata