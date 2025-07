Siracusa, Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio insieme sulla nave da crociera il Luminara

Siracusa – Naomi Campbell balla in costume sotto il sole, Sting improvvisa un concerto chitarra e voce, Ricky Martin sorride davanti al mare, Sofia Vergara si scatena sulle note a cappella della cantante brasiliana Anitta. È la parata di vip a bordo del “Luminara”, il superyacht della flotta Ritz-Carlton, che ha gettato l’ancora davanti a Siracusa trasformando il Porto Grande in un red carpet galleggiante.

Lungo 242 metri, è un hotel di lusso galleggiante: 226 suite, tutte con terrazza privata, spa, ristoranti di alta cucina, piscine e ponti panoramici con vista mozzafiato. Secondo indiscrezioni, molti degli ospiti a bordo arrivano direttamente dai festeggiamenti del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Tra i nomi che circolano: Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Arnold Schwarzenegger, Ellie Goulding, Simone Ashley. Il molo di Sant’Antonio è stato blindato per garantire la massima privacy: gli eventuali sbarchi avvengono lontano da occhi indiscreti, tra strette misure di sicurezza.

Dopo aver trascorso l’estate nel Mediterraneo, Luminara partirà a fine ottobre per l’Oceano Indiano, via Sudafrica, per poi proseguire verso l’Asia, dove opererà fino a maggio 2026, in particolare con partenze da Singapore, Hong Kong e Tokyo, prima di attraversare il Pacifico e navigare durante l’estate 2026 tra Vancouver e l’Alaska

© Riproduzione riservata