Siracusa, omicidio Pellizzeri: 17 anni a Mirabella

Siracusa – Diciassette anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, l’ufficiale della Marina militare di 37 anni ucciso a colpi di pistola il 10 giugno 2025 in via Elorina, a Siracusa. È la condanna inflitta a Francesco Mirabella, 32 anni, dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, Simone De Martino, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

La sentenza è arrivata al termine della requisitoria nella quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi. Il giudice ha stabilito una pena superiore di quattro mesi rispetto alla richiesta dell’accusa, escludendo le aggravanti.

Il giudice ha inoltre disposto il risarcimento dei danni in sede civile e il pagamento di una provvisionale di 35 mila euro per ciascuna delle parti civili costituite: la moglie e i due figli minori della vittima, la madre di Pellizzeri, e la sorella.

Alla base del delitto un credito vantato dalla vittima riguardo l’affitto di un magazzino, che aveva nel tempo inasprito i rapporti tra i due fino alla lite del pomeriggio del 10 giugno scorso degenerata fino all’esplosione dei colpi di pistola all’indirizzo di Pellizzeri.

Dai difensori di Mirabella è prevista la proposizione dell’appello.

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