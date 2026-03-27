Siracusa, Serena Brancale, Levante e Delia: per la prima volta insieme in “Al mio paese”

Siracusa – Il video è stato girato al Cortile Verga, in Ortigia, a Siracusa.

Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi si preparano a vivere un’estate insieme per la prima volta, presentando al pubblico il loro nuovo singolo “Al mio paese”. Il brano, in uscita il 3 aprile su tutte le piattaforme, è una celebrazione di vita e territorio, un ritorno emotivo a casa che sa di Sud, di libertà, di luce che resta addosso anche quando si è lontani.

«Arrivare da realtà più piccole ti rende più combattiva nell’inseguire i sogni. Ti insegna a dare valore a ogni traguardo: le persone sono come alberi o fiori, più le radici sono profonde e nutrite sotto terra, più ciò che cresce in superficie è forte e resistente».

Nella traccia Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. Tre voci uniche, tre universi musicali che si trovano e si amplificano a vicenda, creando un equilibrio perfetto.

“Al mio paese” è una celebrazione di vita e territorio. Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.

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