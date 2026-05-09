Siracusa, svelati i titoli della prossima stagione dell’Inda: nel 2027 Troiane, Filottete e Uccelli

Siracusa – Annunciati i titoli della 62esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, in programma nel 2027.

Ad aprire la prossima stagione degli spettacoli dell’Inda sarà “Troiane” di Euripide, nella traduzione di Alessandro D’Avenia. Lo spettacolo segnerà il debutto a Siracusa del regista greco Teodoros Terzopoulos, tra i più importanti maestri della scena contemporanea internazionale. L’opera, tra le più dure e struggenti del teatro antico, racconta il dolore delle donne di Troia dopo la distruzione della città, trasformando la tragedia della guerra in una riflessione universale sulla violenza e sulla perdita.

Accanto a Euripide troverà spazio Sofocle con “Filottete”, nella traduzione di Walter Lapini e con la regia di Luca Micheletti. Il dramma mette al centro il conflitto tra ragione politica, inganno e dignità umana, attraverso la figura dell’eroe abbandonato sull’isola di Lemno e richiamato, anni dopo, per le sorti della guerra di Troia.

A chiudere il ciclo sarà Aristofane con “Uccelli”, affidato alla traduzione di Mauro Bonazzi e alla regia di Davide Livermore. La commedia, visionaria e satirica, porterà sulla scena il celebre sogno della città ideale costruita tra cielo e terra, in un allestimento che si preannuncia spettacolare e ricco di invenzioni sceniche.

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