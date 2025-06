Siracusa, ucciso Giuseppe Pellizzeri, ingegnere navale alla Guardia Costiera

Siracusa – Si chiama Giuseppe Pellizzeri la vittima della sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Elorina. Classe 1988, ingegnere navale e ufficiale della Guardia Costiera, era un ragazzo molto conosciuto in città.

Secondo alcune testimonianze raccolte sembrerebbe che la vittima sia stata attinta da 2 colpi di arma da fuoco, ma le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I Carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto e per farlo si stanno anche avvalendo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’autore del gesto, accompagnato dall’avvocato di fiducia, si è intanto costituito ai Carabinieri. È un 30enne.

Non è ancora chiaro, infatti, se tutto sia partito da un banale diverbio o se la vittima e l’autore si conoscessero. Pellizzeri era sposato e in attesa della nascita di un figlio. Da alcuni mesi era stato dislocato a Messina dopo aver prestato servizio per alcuni anni a Siracusa.

