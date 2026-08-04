Siracusa, una dimora di fine Ottocento accoglie gli ospiti appena dietro il Duomo di Ortigia. È Palazzo Artemide

Siracusa – Nel cuore di Ortigia, a pochi passi dal Duomo e da Piazza Minerva, Palazzo Artemide accoglie gli ospiti in un’antica dimora di fine Ottocento, fondata nel 1880. L’hotel si affaccia sul centro storico di Siracusa, offrendo una posizione ideale per esplorare le meraviglie della città, tra vicoli, palazzi barocchi, mercati colorati e scorci sul mare.

Passeggiando tra le vie di Ortigia si respira la storia millenaria della città, dai resti del Tempio di Athena al suggestivo tramonto sul porto, decantato da Cicerone come il più bello al mondo. Palazzo Artemide rappresenta un rifugio in cui la storia di Siracusa si fonde con il comfort contemporaneo: spazi eleganti, cortili tradizionali e un giardino pensile creano un ambiente intimo e raffinato, perfetto per immergersi nell’atmosfera magica dell’isola, respirando la cultura e la bellezza senza tempo della Sicilia.

Palazzo Artemide racconta la storia e l’architettura di Siracusa in ogni suo dettaglio. La pietra calcarea, impiegata per i templi greci e i palazzi barocchi, domina sia gli spazi comuni sia le aree private, mentre i cortili “segreti” e le volte a dammuso in tufo evocano l’eredità dell’architettura araba.

La recente ristrutturazione ha reinterpretato la struttura in chiave contemporanea, esaltando le proporzioni originali e i materiali storici, senza mai tradire l’identità siciliana del palazzo. Ogni ambiente trasmette un perfetto equilibrio tra passato e presente: dettagli raffinati, luce naturale, arredi ricercati e atmosfere raccolte creano un’esperienza immersiva e indimenticabile. Palazzo Artemide diventa così non solo un luogo dove soggiornare, ma un vero e proprio viaggio nella storia, nell’arte e nella cultura della Sicilia, tra suggestioni architettoniche, profumi mediterranei e panorami mozzafiato sul centro storico e sul mare.

Palazzo Artemide offre 40 camere e suite, ciascuna caratterizzata da una propria identità e arricchita da dettagli ricercati che fondono eleganza e funzionalità. Gli ambienti, intimi e raccolti, sono progettati per garantire il massimo comfort, con finiture di qualità e dotazioni moderne, tra cui una macchina da caffè Lavazza A Modo Mio con capsule di caffè, decaffeinato e ginseng.

Le camere Superior e Deluxe, così come le Junior Suite e le Suite, offrono atmosfere eleganti e accoglienti, alcune con suggestiva vista su Piazza Minerva o sulla caratteristica Via Roma, mentre altre regalano scorci sul cuore pulsante di Ortigia. La recente ristrutturazione ha valorizzato il piano terra e gli spazi comuni, armonizzando comfort contemporaneo e identità storica, rendendo ogni soggiorno un’esperienza immersiva nel fascino senza tempo della città.

Ristorante Amunì

Palazzo Artemide invita gli ospiti a scoprire i sapori autentici della Sicilia dove la fantasia dello Chef Daniele si intreccia con gli antichi sapori della tradizione isolana, dando vita a piatti unici e raffinati. Materie prime locali, fresche e di stagione, diventano protagoniste di un’esperienza culinaria armoniosa, in cui ogni ingrediente è valorizzato con equilibrio e creatività.

Amunì Bar

Affacciato sulla suggestiva Piazza Minerva, offre la cornice perfetta per sorseggiare una bevanda rinfrescante o gustare un pranzo leggero, ammirando le colonne doriche del Tempio di Atena. Gli spazi esterni del ristorante e del bar permettono agli ospiti di vivere la magia di Ortigia.

L’Amunì Cocktail Bar, in occasione della stagione estiva, propone la drink list “Sicilia Contemporanea” con cocktail che si ispirano al Genius Loci e ai siciliani che si sono distinti a livello internazionale grazie alla musica, al teatro, alla scrittura.

Tra questi si segnalano Rosa Balistreri (Bourbon, Riduzione di Cherry Amantillado, Timous Amaro, Campari all’Arancia) e Andrea Camilleri (Gin, Alga Rossa Siciliana, Basilico, Cordiale di Pompelmo e Ciliegino, Soluzione Salina, CO2).

Seguendo il trend dello Zebra Striping è stata ideata anche una drink list alcol free “Miti e leggende siciliane” i cui mocktail sono un omaggio alla Sicilia e ai suoi miti. Tra questi Scilla & Cariddi: Vortice di Seduzione (Cordiale al mandarino, Gin Tanqueray 0, Soda Lime e Zenzero (Cubotto con Burro di Cacao) .

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