Sms su pedaggi autostradali non pagati: è una truffa

L'allarme del Codacons: "Non aprite i link"
di Redazione
Allarme su una nuova truffa telefonica con messaggi collegati a presunti pedaggi autostradali non pagati. Come avverte il Codacons, le segnalazioni riguardano sms e messaggi WhatsApp che invitano gli automobilisti a saldare con urgenza un importo attraverso un link allegato.
Il Codacons fa presente che si tratta di comunicazioni non sicure, costruite per spingere il cittadino ad agire in fretta. Il messaggio richiama un presunto mancato pagamento del pedaggio e può indurre l’utente ad aprire pagine non ufficiali, con il rischio di inserire dati personali, informazioni bancarie o estremi della carta di credito.
La truffa, evidenzia l’associazione, punta proprio sulla paura di una sanzione e sull’apparente urgenza del pagamento. L’importo indicato può sembrare basso, il linguaggio appare formale e il collegamento inserito nel messaggio può trarre in inganno chi non si ferma a verificare.
Per questo il Codacons invita i cittadini a non aprire link ricevuti tramite sms, WhatsApp o email, a non comunicare dati personali o bancari, a cancellare il messaggio sospetto e, in caso di dubbio, a verificare solo attraverso i canali ufficiali, digitando manualmente l’indirizzo del sito nel browser o utilizzando i contatti ufficiali del gestore autostradale.
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