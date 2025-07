Soccorre un bambino in difficoltà nel mare mosso, poi muore

Chieti – Un uomo di 55 anni è morto nel pomeriggio davanti alla spiaggia di Francavilla al Mare (Chieti) dopo essersi tuffato per aiutare un bambino in difficoltà a causa del mare mosso. Tutto è accaduto intorno alle 18 in un tratto di spiaggia libera, fra i lidi Asteria e Merope. Un bagnino ha assistito alla scena e si è tuffato per aiutare l’uomo, ma quando lo ha raggiunto non c’era più nulla da fare. Nel frattempo il bambino era stato riportato a riva sano e salvo.Sul posto sono intervenuti il 118, la delegazione di spiaggia della Capitaneria di porto e i Carabinieri. Il corpo del 55enne è stato portato all’obitorio di Chieti per l’ispezione cadaverica.

