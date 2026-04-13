Soccorsa imbarcazione alla deriva al largo di Pozzallo. Salvo il diportista

Pozzallo – Intervento di soccorso in mare della Guardia Costiera di Pozzallo nelle prime ore della mattinata odierna a favore di un’imbarcazione a vela di circa 14 metri, rimasta in balìa del maltempo a quasi 10 miglia dalla costa.

L’allarme è scattato all’alba, quando la Sala Operativa ha ricevuto una richiesta di assistenza da parte dell’unico diportista a bordo. L’imbarcazione, sorpresa dalle avverse condizioni meteomarine notturne, si trovava con il motore in avaria e le vele gravemente danneggiate dalle forti raffiche di vento, risultando di fatto alla deriva.

Immediata la risposta operativa della Guardia Costiera, che ha inviato sul posto la motovedetta CP 311, unità specializzata nelle attività di ricerca e soccorso (SAR). Nonostante il mare agitato e le raffiche di vento, l’equipaggio ha individuato e raggiunto l’unità intorno alle ore 06:30.

Una volta verificato che il diportista era in buono stato di salute, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’unità, poi trasferita presso il porto di Pozzallo. Le condizioni del mare non hanno infatti consentito il trasbordo in sicurezza del diportista.

Le operazioni si sono concluse, intorno alle ore 09:00 con l’ormeggio in sicurezza dell’unità. Il diportista, visibilmente provato dall’esperienza, è risultato illeso.

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