Donnalucata, soffoca mentre mangia, Giacomo, 45 anni, muore lasciando moglie e tre figli

Scicli – A Donnalucata Giacomo Carnemolla, un uomo di 45 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre stava mangiando. L’uomo ha accusato un grave soffocamento e, rendendosi conto della situazione, si è recato alla Guardia Medica di Donnalucata in cerca di aiuto immediato. Le sue condizioni, però, sono precipitate rapidamente, rendendo necessario l’intervento del personale del 118 di Scicli, giunto sul posto per tentare una manovra di salvataggio.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e tre figli.

© Riproduzione riservata