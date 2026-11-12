Solcava il mare di Sampieri, il superyacht (confiscato) da 540 milioni dell’oligarca russo da Trieste va ad Ancona

Trieste – Solcavca il mare di Sampieri di Scicli, facendo bella mostra di se.

Arriverà ad Ancona entro fine novembre, forse già martedì prossimo, il superyacht a vela A dell’oligarca russo, magnate del carbone e dei fertilizzanti Andrey Melnichenko. L’imbarcazione, la più grande al mondo nel suo tipo, del valore di 540 milioni di euro, era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel marzo del 2022 a seguito del congelamento degli asset russi disposto dall’Unione Europea dopo l’invasione dell’Ucraina.

A carico dello Stato

Da quasi quattro anni, A è ancorata al largo di Trieste e finora è costata ai contribuenti italiani oltre 40 milioni di euro tra gestione e mantenimento, tutti a carico dello Stato italiano che ne risulta custode giudiziale in attesa di conoscere il destino del bene (che formalmente è ancora di proprietà di una società delle Cayman, anche se le autorità europee insistono a collegarlo con Melnichenko, 7° uomo più ricco di Russia con un patrimonio di 20 miliardi di dollari). E mentre la disputa sulla proprietà prosegue anche in sede giuridica, proprio il trasferimento ad Ancona fa parte di un complesso accordo già sottoscritto tra il Governo, l’armatore e una società di gestione con sede a Dubai per alleviare la pressione economica su Roma, che già deve coprire analoghi costi di gestione per altri superyacht sequestrati a magnati russi.

Il progetto

La permanenza del maxi-panfilo nello scalo dorico sarà di circa sei mesi, poi partirà verso un altro porto dell’Adriatico per una radicale revisione di meccanica e allestimento. L’imbarcazione, progettata dall’archistar Philippe Starck (il papà dell’iconico spremiagrumi Alessi, tra gli altri), lunga 142 metri e larga 24, sarà ormeggiata in banchina 1, al molo San Francesco (accanto all’arco Clementino). Per evitare che curiosi o malintenzionati possano avvicinarsi, danneggiando il prezioso natante, una barriera di new jersey e reti metalliche verrà predisposta su tutta l’area di banchina, in una configurazione analoga a quella che si osserva negli spazi destinati al traffico traghetti. Barriere galleggianti saranno posizionate anche in mare, così da impedire ogni abbordaggio non autorizzato.

Il personale

A bordo di A, attualmente, ci sono una trentina di membri dell’equipaggio. In questi quattro anni di congelamento, infatti, il panfilo da 540 milioni di euro è rimasto pienamente operativo, anche se senza ospiti. Ancorato al largo di Trieste, ha mantenuto i motori sempre accesi per consentire ai sistemi di bordo di non spegnersi. Acceso anche l’impianto di climatizzazione, necessario per tenere gli otto piani (collegati da due ascensori) dell’imbarcazione ad una temperatura e a un tasso di umidità tale da non danneggiare i preziosi quadri e i lussuosi arredamenti interni. Ad Ancona, per fortuna, la storia sarà leggermente diversa. Se a Trieste non c’erano banchine in grado di ospitare questo gigante, costringendolo a restare ancorato al largo, nella città dorica potrà finalmente riavvicinarsi a terra. E, soprattutto, collegarsi alla corrente per garantire l’alimentazione elettrica necessaria senza dover usufruire dei potenti motori diesel che – in stazionamento – consumato fino a 8mila litri di combustibile al giorno. L’equipaggio potrà anche scendere a terra per fare compere o un giro in città. Certo, anche se alto spendenti, difficilmente l’indotto di Ancona risentirà dei 30 marinai dell’A, ma l’indotto potrebbe invece avvertire qualche beneficio. I servizi marittimi, così come gli approvvigionamenti, saranno infatti quasi sicuramente approntati tramite società del posto.

Il summit

Ulteriori dettagli sull’arrivo in porto della nave saranno noti oggi, a seguito di una riunione operativa che definirà orari e modalità di avvicinamento ad Ancona del panfilo. Con una certezza: che il lungo viaggio da Trieste ad Ancona sarà effettuato con una scorta della Guardia di Finanza. La scelta della società di gestione emiratina è caduta sulla città dorica per la sua centralità nel bacino adriatico: anche Genova aveva già dato la sua disponibilità ad accogliere l’imbarcazione di Melnichenko ma circumnavigare l’Italia sarebbe stato troppo impegnativo, anche economicamente. Problemi che l’oligarca russo, probabilmente, mai si è posto. Basti pensare che quando A navigava ancora, ogni due giorni un sub doveva scendere sotto la carena per pulire l’oblò gigante che permette ai 20 ospiti del panfilo di osservare la flora e la fauna marina. Peccato che sia dal 2022 che quell’oblò e quella carena non vengono più puliti. Questi interventi, assieme a molti altri, saranno oggetto del lavoro di revisione che A svolgerà a partire dal 2027. E poi? La speranza è che per allora la guerra in Ucraina sarà già finita, ma se così non fosse il super-veliero potrebbe tornare ad Ancona o Trieste. In base a come tirerà il vento.

© Riproduzione riservata