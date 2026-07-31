Soldi buttati in mare a Casuzze, i due maltesi non rispondono agli investigatori

Santa Croce Camerina – Dalla barca hanno gettato in mare pacchi di banconote, per un valore di 670mila euro. A Casuzze sono stati identificati e denunciati per traffico illecito di valuta due uomini maltesi, che non hanno risposto alle domande degli investigatori sull’origine di quei soldi, in seguito recuperati.

Una terza persona è scappata tra le dune di sabbia ed è al momento irreperibile. Il video diffuso sui social media mostra il momento del ritrovamento del denaro. Secondo le ultime ricostruzioni della vicenda, a bordo dell’imbarcazione erano presenti tre uomini e un bambino: il motoscafo semicabinato era andato in avaria a poca distanza dalla riva, cominciando ad ondeggiare, e così i bagnanti sulla spiaggia hanno avvertito la Guardia Costiera. Due uomini sono scesi, il terzo rimasto a bordo con il bambino ha cominciato a lanciare in mare le borse piene di denaro non appena è arrivata la motovedetta. Alcuni pacchi sono poi arrivati a riva finendo tra le mani dei bagnanti.

Secondo gli investigatori, il bambino era stato portato dai tre uomini per dare meno nell’occhio.

© Riproduzione riservata