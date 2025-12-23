Soldi falsi, materiali esplodenti, i carabinieri trovano di tutto nei controlli prenatalizi

Ragusa – Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa in vista delle festività di fine anno. Prosegue l’attività di prevenzione, con servizi coordinati e mirati controlli, finalizzati alla repressione dei reati riguardanti la commercializzazione di articoli pirotecnici illegali, e con una costante presenza sul territorio, volta a contrastare le più comuni violazioni al codice della strada, con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di alterazione alcolica.

Militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un sessantenne di Ispica, domiciliato a Modica, gravemente indiziato di aver violato la normativa in materia di materiali esplodenti. All’esito di un controllo presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto 20 artifizi pirotecnici, di due diversi tipi, ma tutti di genere vietato, e l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per detenzione illegale e commercio abusivo di prodotti esplodenti. Il materiale esplosivo recuperato in sicurezza verrà distrutto.

A Pozzallo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Modica, intervenuti per un diverso reato e insospettiti dall’atteggiamento di un 25enne del posto, hanno perquisito la sua vettura ed hanno sequestrato, oltre ad una pistola giocattolo priva di tappo rosso, con la quale aveva minacciato un familiare, delle banconote contraffatte per migliaia di euro. L’uomo è stato denunciato.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica, all’esito di un controllo stradale sulla SP 67 hanno deferito per guida in stato di ebrezza un 35enne di Pozzallo che è stato trovato positivo, con un tasso di alcool nel sangue molto superiore a quello consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente, trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Un altro deferimento per lo stesso reato da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa: nel corso del fine settimana sono intervenuti in viale dei Platani, ove un 25enne, originario della Guinea, in nottata era andato a sbattere autonomamente con la sua Volkswagen contro un’auto parcheggiata, danneggiandola seriamente. Il conducente mostrava inizialmente di non riuscire a soffiare per la sottoposizione a test speditivo per la misurazione del livello dell’alcool nel sangue, veniva pertanto accompagnato in caserma ove tramite etilometro veniva verificato un tasso nel sangue superiore a quello consentito e anche per lui scattavano denuncia e ritiro della patente. La sua auto veniva sottoposta a fermo amministrativo.

