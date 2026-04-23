Sole e pelle in Sicilia: perché aprile è il mese giusto per controllare i nei

La Sicilia tra le regioni italiane con maggiore esposizione ai raggi UV

Melanoma: i numeri che preoccupano e i segnali da non ignorare

Il melanoma è tra i tumori della pelle più aggressivi, ma è anche uno dei più curabili quando viene individuato in fase precoce. La sopravvivenza a cinque anni supera il 95 per cento nelle diagnosi allo stadio iniziale, mentre scende drasticamente quando il tumore viene scoperto in fase avanzata. Eppure, secondo i dati raccolti dalla Fondazione AIRC, in Italia quasi la metà dei casi di melanoma viene diagnosticata in ritardo, spesso perché il paziente non aveva mai eseguito un controllo dermatologico sistematico. Il segnale di allarme più comune è la comparsa o la modificazione di un neo: un cambiamento di colore, di forma, di dimensione o la comparsa di prurito e sanguinamento sono indicatori che non vanno mai rimandati. Nei soggetti con carnagione chiara, una storia di scottature solari nella prima infanzia o adolescenza, o con familiarità per tumori cutanei, la visita periodica dal dermatologo diventa uno strumento di prevenzione essenziale. Oggi è possibile prenotare visite ed esami online in tutta Italia , compresi gli appuntamenti con specialisti in dermatoscopia, riducendo i tempi di attesa e la necessità di lunghi spostamenti.

Il sole ibleo e la pelle: un rapporto da gestire con consapevolezza

Chi vive nel ragusano sa bene cosa significa convivere con un sole generoso per nove mesi l’anno. Le campagne di Modica e Ispica, le spiagge di Pozzallo e Marina di Ragusa, le vie del centro storico di Scicli e Vittoria: sono tutti ambienti in cui l’esposizione solare fa parte del ritmo quotidiano. Proprio per questo, la cultura della protezione solare è qui più urgente che altrove. L’uso regolare di creme solari ad alto fattore di protezione, anche al di fuori dei mesi estivi, è una delle misure più efficaci per ridurre il rischio di danni cutanei nel lungo periodo. Non si tratta di rinunciare al sole, ma di imparare a gestire un’esposizione che, se prolungata e ripetuta senza protezione, accumula danni nel tempo. La dermatologia moderna ha strumenti diagnostici molto precisi, tra cui la dermatoscopia digitale, che permette di mappare e monitorare i nei nel corso degli anni, individuando eventuali alterazioni con un livello di accuratezza impensabile fino a pochi decenni fa.

Quando fare il primo controllo e come prepararsi alla visita

Non esiste un’età minima per sottoporsi a un controllo dermatologico, ma la maggior parte degli specialisti concorda nel raccomandare una prima visita entro i 30 anni, e controlli annuali o biennali successivi per chi non presenta fattori di rischio particolari. Per chi ha una storia familiare di melanoma, pelle chiara o un elevato numero di nei, la cadenza consigliata è annuale. Prima della visita non è necessaria nessuna preparazione specifica: è sufficiente presentarsi con la pelle pulita e senza smalto sulle unghie, poiché il dermatologo esaminerà anche le mucose e le zone meno esposte. La visita di mappatura dei nei, detta mappa dei nevi, richiede mediamente dai 30 ai 60 minuti e fornisce una fotografia completa della situazione cutanea del paziente, utile per i confronti negli anni successivi. In caso di lesioni sospette, il medico potrà richiedere esami di approfondimento o proporre una piccola biopsia in day surgery.

Prevenzione e digitale: come l’accesso agli specialisti sta cambiando

Uno degli ostacoli più comuni alla prevenzione oncologica è la difficoltà pratica di accedere agli specialisti, soprattutto nelle province del Sud Italia dove il numero di dermatologi disponibili è storicamente inferiore alla domanda. Negli ultimi anni, tuttavia, il panorama è cambiato. Piattaforme come Elty consentono di cercare e prenotare una visita specialistica in modo semplice, scegliendo tra professionisti disponibili in tutta Italia e filtrando per specializzazione, distanza e disponibilità. Questo tipo di strumento è particolarmente utile per chi vive lontano dai grandi centri, o per chi ha difficoltà a recarsi in una struttura durante gli orari tradizionali. La prevenzione del melanoma, in fondo, è fatta di gesti semplici: proteggere la pelle ogni giorno, conoscere i propri nei, e trovare il momento giusto per una visita. Con gli strumenti digitali oggi disponibili, anche quell’ultimo passaggio è diventato molto più facile.

Un gesto semplice che può salvare la vita

La prevenzione del melanoma non richiede grandi sacrifici, ma richiede attenzione. In una regione dove il sole è un elemento identitario, dove le estati durano quasi sei mesi e dove il mare è a portata di mano per gran parte dell’anno, il tema della salute cutanea dovrebbe essere parte integrante della cultura sanitaria quotidiana. Non si tratta di allarmismo: il melanoma, quando preso in tempo, si guarisce. Si tratta piuttosto di normalizzare un comportamento preventivo, esattamente come si fa con la pressione arteriosa o il colesterolo. Aprile, con le sue giornate luminose e le temperature che tornano miti, è il momento ideale per prendere un appuntamento, guardare la propria pelle con attenzione e affidare agli specialisti tutto il resto.