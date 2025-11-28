Sono Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgio la madre e la figlia morte nell’incidente

Si tratta di mamma e figlia rispettivamente di 78 e 52 anni

Altofonte, Palermo – Sono Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgio le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca all’altezza di un curvone nei pressi di Altofonte, nel Palermitano. Si tratta di mamma e figlia rispettivamente di 78 e 52 anni che viaggiavano a bordo della loro vettura, una Volkswagen Golf che, per motivi ancora da accertare, si è scontratacon un’altra vettura che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Una notizia drammatica per tutta la comunità di Monreale e soprattutto per il borgo di Pioppo, frazione più popolosa del comune dove le due dove vivevano e dove erano conosciute. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo sui social per le due donne, moglie e suocera di un agente della Polizia Penitenziaria. “Valeria non dimenticheremo il tuo sorriso” scrivono gli amici della 52enne tra incredulità e dolore. “Donna di immensi valori” scrivono altri. “Ci lasciano due donne straordinarie” è il commento unanime dei concittadini delle due vittime. Anche la locale squadra di calcio del borgo ha espresso il proprio cordoglio sui social decidendo di rinviare la partita prevista per domani.

Per madre e figlia inutili i soccorsi medici del 118 che hanno provato a rianimarla ma purtroppo senza esito. Soccorsi e trasportati in gravi condizioni al Civico e al Policlinico di Palermo gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, si tratta di due 19enni di San Giuseppe Jato.

Sulla dinamica del sinistro stradale mortale indagano i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, la vettura con le due donne, guidata dalla 52enne, avrebbe invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione Sciacca scontrandosi con l’auto dei due giovani prima di schiantarsi contro un muro che costeggia la carreggiata.

