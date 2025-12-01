Condividi "Sono Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, di 20 anni, le vittime dell’incidente sulla statale Ionica" sui social

Cosenza – Un grave incidente stradale ha provocato due vittime e quattro feriti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre lungo la statale 106 Jonica, nel territorio di Cassano allo Ionio. A perdere la vita sono stati Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, entrambi di 20 anni.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo Mito. Nella Panda si trovavano altri due giovani, una 16enne e un 18enne, che si trovano in prognosi riservata all’ospedale di Cosenza. Il conducente e il passeggero della Mito hanno riportato lesioni considerate non gravi.

L’impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio degli Stombi, il punto di collegamento tra la statale 534 e la 106. Il veicolo con i quattro ragazzi, tutti residenti a Cassano allo Ionio e con un’età compresa tra i 16 e i 20 anni, è rimasto pesantemente danneggiato.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i due feriti, affidandoli poi ai sanitari del 118. Per Chiara Garofalo e Antonio Graziadio non c’è stato nulla da fare.

Chiara Garofalo aveva compiuto 20 anni venerdì 28 novembre e dava una mano nel panificio di famiglia. Antonio Graziadio, suo coetaneo, lavorava come elettricista. Le salme sono state trasferite nell’obitorio di Cassano allo Ionio.

