Erano passeggeri di una utilitaria che si è scontrata con un pickup.

Condividi "Sono Giorgio Poidomani e Pina Firrincieli i due coniugi morti sulla Ragusa-Santa Croce" sui social

Ragusa – Sono Giorgio Poidomani, 90 anni, già dipendente Anic, e sua moglie Pina Firrincieli, 85 anni, i due coniugi che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la provinciale Ragusa–Santa Croce.

L’uomo è morto per primo, poche ore dopo l’impatto. La moglie lo ha seguito nella stessa giornata, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

I funerali si terranno domani, sabato, alle 11.30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X-

© Riproduzione riservata