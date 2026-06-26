Sono Giorgio Poidomani e Pina Firrincieli i due coniugi morti sulla Ragusa-Santa Croce

Erano passeggeri di una utilitaria che si è scontrata con un pickup.
di Redazione
Ragusa – Sono Giorgio Poidomani, 90 anni, già dipendente Anic, e sua moglie Pina Firrincieli, 85 anni, i due coniugi che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la provinciale Ragusa–Santa Croce.
L’uomo è morto per primo, poche ore dopo l’impatto. La moglie lo ha seguito nella stessa giornata, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.
I funerali si terranno domani, sabato, alle 11.30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X-
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