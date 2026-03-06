«Sono i bisnonni di mio papà». Roma, la cassetta audio del 1968 torna al proprietario

Roma – Tutto era iniziato tra via delle Vigne Nuove e via di Villa di Faonte, dove una residente, Serena, aveva notato una vecchia audiocassetta appoggiata su un muretto. Piccola, arancione, con una striscia bianca e una scritta che lasciava intuire il suo contenuto: «Voce di nonna Natalina e nonno Brando».

Il proprietario è stato rintracciato e la cassetta musicale con le voci di Nonna Natalina e Nonno Brando è in mani sicure e familiari. Si chiude così, con un lieto fine, la piccola storia nata pochi giorni fa su un marciapiede di Roma e diventata in poche ore un caso virale tra social e passaparola.

Accanto, una data: 1968. La donna l’aveva dunque raccolta e custodita in un luogo tranquillo, per poi lanciare un appello tramite un gruppo di quartiere. «L’ho appoggiata sul muretto in modo che non fosse schiacciata dalle auto parcheggiate», ha scritto Serena nel post che, nel giro di poche ore, ha acceso curiosità e nostalgia.

Molti utenti hanno condiviso i ricordi legati alle vecchie audiocassette. Il “Messaggero” ha narrato la vicenda. E la storia ha raggiunto chi quella cassetta poteva riconoscerla davvero. Dopo la pubblicazione, infatti, è arrivato il messaggio di una donna residente ad Aosta. Si chiama Marta e ha riconosciuto il nome dei suoi parenti. «Buongiorno, mi è stato girato questo articolo perché ho tante amicizie su Roma e combinazione quello era l’indirizzo dove abitavano i miei zii, i bisnonni di mio papà e si chiamavano proprio Nonno Brando e nonna Natalina e registravano spesso le loro voci», il messaggio di Marta che ha chiesto di mettersi in contatto con chi aveva trovato il nastro. Da lì, passo dopo passo, ricerche dopo ricerche, il puzzle si è ricomposto. Il proprietario della registrazione è un suo cugino che vive a Roma, e grazie alla catena di messaggi è riuscito a recuperare un piccolo frammento di memoria familiare.

