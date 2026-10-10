Sono stati trovati i due dipinti di Renoir rubati un mese fa in Francia

Parigi – Giovedì la polizia giudiziaria francese ha recuperato due dipinti del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, che un mese fa erano stati rubati dal museo dedicato al pittore a Cagnes-sur-Mer, a pochi chilometri da Nizza, nel sud della Francia. Sono il Ritratto della signora Colonna Romano (1910 circa) e La giovane donna al pozzo (1886), e sarebbero in buono stato. Secondo il giornale locale Nice Matin, sarebbero stati trovati in un garage, non si sa di preciso dove ma al di fuori della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, quella in cui si trova il museo. Sempre giovedì la procura di Marsiglia, che coordina le indagini, ha annunciato l’arresto di sei persone sospettate di essere coinvolte nel furto, due delle quali ritenute gli autori materiali.

Il furto era stato compiuto lo scorso 8 settembre, poco prima delle sei del mattino. Due ladri si erano introdotti nel museo dopo aver tagliato una recinzione e rotto una finestra, e avevano tagliato con delle seghe elettriche gli agganci metallici di quattro quadri, staccandoli dal muro. Con l’arrivo della polizia erano scappati, lasciando altri due dipinti nel giardino del museo, il Ritratto della signora Stéphen Pichon e Coco mentre disegna. Entrambi erano stati recuperati poco dopo. Il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, aveva inizialmente stimato che le quattro opere valessero circa 9 milioni di euro.

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