Sophia Loren, 91 anni, riappare in foto per le seconde nozze del figlio Carlo

Ginevra – Sophia Loren, 91 anni, stupisce tutti e si mostra sui social del figlio in un momento di gioia: dopo l’istantanea con Al Bano che aveva scatenato diverse polemiche, ma anche quella per il suo 91esimo compleanno, la grande attrice italiana (sorridente, con look rosso e nero e trucco curato come sempre) è ricomparsa per uno scatto alla festa per le seconde nozze del suo primogenito Carlo con la georgiana Mariam Sharmanashvili. «Armonia e felicità, un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori!», ha scritto il figlio, che ha postato la foto sul suo account Instagram.

Già padre di Vittorio e Beatrice, nati dall’unione con la violinista Andrea Mészáros, Carlo ha sposato a Tblisi l’insegnante di fitness Sharmanashvili, ma il matrimonio è andato in scena poi a Ginevra, proprio per rendere omaggio alla madre Sophia, che lì vive da anni. L’attrice nella foto è circondata dai due figli, Carlo e Edoardo, ma anche dalla nuora Mariam, dal padre e dal figlioletto 11enne di lei. Proprio durante la festa per i 90 anni della madre, nel 2024, Carlo aveva chiesto a Mariam di sposarlo.

