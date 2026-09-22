Sorelline ritrovate a San Cataldo, la procura indaga per sequestro di persona

Caltanissetta – Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate nel pomeriggio di sabato all’interno di un negozio gestito da una donna cinese, che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano: “Sono ancora in corso accertamenti”. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato: “È stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa”.

Il precedente del 2023 e il negozio sequestrato “Una volta esaminati gli atti faremo le nostre valutazioni e le nostre richieste al tribunale”, ha spiegato il procuratore dei minori Rocco Cosentino. Intanto il negozio dove sono state trovate le sorelline è stato sequestrato, secondo l’articolo 354 del codice di procedura penale. La madre dei sei bimbi, separata nel 2024 dal padre, vive nel Nord Italia. Già nel 2023 i minori erano stati collocati in una comunità dopo che i due genitori erano stati denunciati per maltrattamenti in famiglia.

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