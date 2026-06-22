Sorelline scomparse in Abruzzo trovate a Formia. Tre fermi per sequestro di persona: la madre, il compagno e il nonno

Le sorelline Alisya e Sarah, 12 e 16 anni, sono state ritrovate in buone condizioni di salute

I dettagli dell’operazione e saranno illustrati alle 11.45 di oggi nel corso di una conferenza stampa in Procura a Sulmona.

«Alisya e a Sarah sono sane e salve dopo due settimane terribili fatte di ansia preoccupazione ma mai ho pensato in negativo. Si inizia una nuova vita si

riparte da zero» è la reazione scritta su Facebook da Stefano Di Giacinto, il

papà delle due sorelline. «Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai — aggiunge —. Dieci anni di battaglie con lieto fine. Diamo tempo alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha

negato loro di potersi godere. Papà c’è. Vi amo». Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

La conferma del ritrovamento è arriva domenica intorno alle 21.30: «Sono vive e stanno bene». A scoprire il luogo dove probabilmente sono state in tutti questi giorni i carabinieri del Ros che negli ultimi giorni avevano intensificato le ricerche in collaborazione con i colleghi dell’Aquila.

Le bambine erano in casa di una signora di 80 anni, indicata come una zia materna. Un appartamento in un complesso di case popolari nel quartiere Rio Fresco – Scacciagalline, a Formia, in provincia di Latina. Pare poco distante da un’abitazione della madre. Qui ieri sera è scattato il blitz dei carabinieri. Sul posto anche il procuratore di Sulmona, Luciano D’Angelo, che coordina le indagini in collaborazione con il capo della Procura di Cassino Carlo Fucci. «Sicuramente non ce le hanno regalate — si limitano a dire gli inquirenti —. Comunque l’importante è che le piccole siano state trovate in buone condizioni. Ora stiamo pensando a metterle in protezione».

Già nella serata di ieri gli stessi carabinieri hanno trasferito le bambine in una località protetta. Sul piano formale sono state affidate alla tutela del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il comune in provincia di Latina, dove risiedono i genitori.

Finita la paura per la sorte delle piccole ora restano i tanti interrogativi sulla misteriosa fuga dalla casa famiglia. Uno in particolare. Come sono arrivate le piccole da Civitella Alfedena fino a Formia, ad oltre 110 chilometri di distanza? Sicuramente, come si è sempre ipotizzato, qualcuno le ha attese fuori dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e poi in auto le portate sino a Formia. Quindi, oltre alla zia che le ospitava in casa, anche altri potrebbero essere coinvolti nella fuga. «Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali», confermano gli inquirenti. Tradotto, qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Sulmona per sottrazione di minori.

E qui l’attenzione si sposta sulla madre delle bambine, Valentina D’Acunto. Aveva rapporti con la zia oppure tutto è stato organizzato a sua insaputa? Sulla donna aveva puntato il dito il fidanzatino 18enne di Alisya. «Le aveva scritto — ha detto— che le avrebbe portate via anche con la forza». Guarda caso il giovane sabato è stato interrogato per oltre sei ore. E ieri è tornato nuovamente in caserma. Non si può escludere che la sua testimonianza abbia aggiunto qualche elemento utile per chiudere il cerchio e far scattare il blitz.

«Abbiamo appena avuto la notizia — dice l’avvocato della mamma Enrico Mastantuono — e stiamo andando dai carabinieri per sapere qualcosa in più». Del ritrovamento hanno saputo dal Tg1 che per primo ieri ha anticipato la notizia. Appena è stato informato il padre, Stefano Di Giacinto, ha invece avuto un crollo emotivo. «Per la forte emozione è finito in ospedale — dicono dall’Associazione Penelope che lo hanno assistito in questi giorni —. È ovviamente felicissimo ed ha pianto per la fine di un incubo».

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