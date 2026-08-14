Sorpresi con 11 chili di cocaina in casa, due arresti a Ispica

Ispica – I finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nelle località a vocazione turistica della Sicilia orientale, hanno arrestato nel ragusano due persone risultate in possesso di circa 11 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti da parte di due uomini nei pressi di un’abitazione di Ispica, nel ragusano, hanno avviato una specifica attività di osservazione, acquisendo evidenze indiziarie in merito al probabile utilizzo dell’immobile quale deposito di stupefacenti.

Le Fiamme gialle etnee hanno, quindi, effettuato una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione al cui interno sono stati identificati due soggetti di 47 e 49 anni e rinvenuti 10 panetti di droga, del peso complessivo di circa 11 kg, risultata essere cocaina, come confermato dalle analisi speditive effettuate tramite narcotest.

Sono stati, inoltre, individuati in casa un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e confezionamento del narcotico e denaro contante per 2.250 euro.

Sulla base di quanto emerso, ferma restando la presunzione d’innocenza valevole ora e fino alla condanna definitiva, i finanzieri etnei hanno proceduto al sequestro di iniziativa dello stupefacente e all’arresto, in flagranza di reato, delle due persone intente alla custodia della droga per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

La partita di cocaina, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 2.000.000 di euro.

In esito all’attività svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il Tribunale di Ragusa, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro e gli arresti disponendo altresì di condurre i due soggetti alla casa circondariale iblea a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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