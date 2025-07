Sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania fino alle 9 del mattino. Per colpa di una gru

Catania – La società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso comunica che, a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista, è stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania fino alle ore 9.00 LT. SAC sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Il braccio di una gru che sta facendo dei lavori sulla ferrovia non è riuscito ad abbassarsi e questo rende impraticabile lo spazio aereo.

