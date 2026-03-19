Sostenibilità, premio a una imprenditrice di Ispica

A Berlino, nella serata del 17 marzo, DENA, l’Agenzia Tedesca per l’Energia, ha conferito il SET Award a start-up innovative in cinque categorie: “Energia pulita e stoccaggio”, “Mobilità e trasporti”, “Industria”, “Edilizia e costruzioni” e “Accesso all’energia di qualità e Obiettivo di sviluppo sostenibile 7”. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato non solo start-up internazionali, ma anche investitori e ospiti di spicco del mondo degli affari e della politica, tra cui Patricia Espinosa Cantellano (CEO e fondatrice di onepoint5, ex Segretaria esecutiva dell’UNFCCC), Ann Mettler (membro del consiglio di amministrazione dell’European Innovation Council) e il dott. Severin Fischer (Segretario di Stato presso il Dipartimento per l’economia e l’energia del Senato di Berlino).

Circa 4.500 innovazioni nel settore energetico provenienti da oltre 100 paesi sono state presentate come candidature al premio.

Corinna Enders, Presidente del Consiglio Direttivo di dena, ha commentato: “Il SET Award è un fattore chiave per un futuro energetico sostenibile. Solo quest’anno abbiamo ricevuto 470 candidature da 79 Paesi. Molte di queste aziende hanno già superato da tempo la fase pilota con i loro modelli di business. Riconoscendole e supportandole, inviamo un segnale forte per la transizione. Questo premio non solo incoraggia i vincitori, ma ispira anche molti altri a sviluppare e promuovere soluzioni innovative.”

L’ispicese Valentina Dipietro, ha partecipato nella categoria Edilizia e materiale da costruzione.

Infatti, la sua impresa, Mykor, sviluppa materiali da costruzione ad alte prestazioni con un impatto ambientale minimo. Grazie all’utilizzo di innovative biotecnologie fungine, la start-up offre soluzioni di isolamento che non solo migliorano drasticamente l’efficienza energetica degli edifici, ma forniscono anche una risposta ecocompatibile alla crescente domanda di materiali da costruzione sostenibili.

Un premio che, al di là del valore di 10.000 euro, riempie di orgoglio l’imprenditrice ispicese e la sua azienda.