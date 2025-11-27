Sottogoverno, confermati Giovanni Moscato allo Iacp, Mimmo Arezzo al Consorzio Universitario di Ragusa

Ragusa – Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato, durante la seduta della giunta di ieri, il completamento delle procedure di nomina ai vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco. Il via libera è arrivato dopo il parere favorevole della prima Commissione Affari istituzionali dell’Ars, che ha confermato la piena regolarità dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità per tutti i designati.

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, possono ora insediarsi ufficialmente i nuovi presidenti degli Istituti autonomi case popolari dell’Isola: Antonino Garozzo (Acireale), Pietro Medici (Agrigento), Francesco Occhipinti (Enna), Giuseppe Picciolo (Messina), Francesco Riggio (Palermo), Giovanni Moscato (Ragusa), Vincenzo Scontrino (Trapani) e Alessia Scorpo (Siracusa).

La giunta ha inoltre approvato in via definitiva i nuovi vertici dei Consorzi universitari, su indicazione dell’assessore all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano: Corrado Bonfanti guiderà il Cumo di Noto-Siracusa, Domenico Arezzo quello di Ragusa e Gianluca Tumminelli quello di Caltanissetta. Restano invece sospese le nomine relative ai consorzi di Agrigento e Trapani.

Infine, su proposta dell’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, è stato completato anche l’iter di designazione dei presidenti dei parchi regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara, Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi e Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.

