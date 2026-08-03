ASP Ragusa, Angelo Caruso primario di Gastroenterologia del Giovanni Paolo II di Ragusa

Ragusa – L’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha conferito al dott. Angelo Caruso l’incarico di direttore della Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Gastroenterologia, articolazione interna del Dipartimento di Medicina. L’incarico avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° agosto 2026.

La nomina è stata formalizzata con la deliberazione n. 1623 del 30 luglio 2026, firmata dal direttore generale Giuseppe Drago

L’avviso interno per l’assegnazione dell’incarico era stato pubblicato l’11 maggio scorso. La proposta di conferimento è stata formulata il 6 luglio dal direttore del Dipartimento di Medicina, Gaetano Cabibbo, dopo una valutazione comparativa dei curricula, delle esperienze professionali, dell’attività scientifica e della casistica maturata dai candidati, sentiti anche i direttori delle strutture complesse afferenti al Dipartimento. Il direttore generale ha condiviso la proposta, disponendo il conferimento dell’incarico al dott. Caruso.

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