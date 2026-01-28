Spaccata col Suv al supermercato, tentano di sradicare cassaforte ma si ribaltano

Quattro banditi, utilizzando un suv rubato, hanno sfondato la vetrina

Catania – Furto con spaccata la notte scorsa in un supermercato di via della Concordia a Catania. Quattro banditi, utilizzando un suv risultato rubato, dopo avere sfondato la vetrina hanno agganciato, con un cavo, la cassaforte alla macchina cercando di sradicarla, ma senza riuscirci. Durante queste fasi il suv, con a bordo i quattro, si è ribaltato. Prima di fuggire i banditi hanno preso, portandoli via, i cassetti delle casse del supermercato.

