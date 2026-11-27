Rosolini, Siracusa – Furto con spaccata in una profumeria, ad agire un commando con tre mezzi e diversi uomini. È successo tutto dopo l’una di notte, in viale Aldo Moro, dove una banda ha agito ai danni della profumeria Savin Beauty. Due auto messe di traverso per bloccare la strada, un’altra auto usata come ariete per distruggere la grande vetrina del negozio. Dopo l’ingresso nell’attività, il gruppo criminale con alcune ceste ha portato via ingenti quantità di profumi di marchi famosi riposti sugli scaffali. Le ceste piene di prodotti sono state vuotate nel bagagliaio di una delle auto utilizzate per il furto. A mettere in fuga i malviventi è stata la vigilanza privata allertata dal suono dell’allarme scattato non appena è stata infranta la vetrina. Le forze dell’ordine si sono messe subito alla ricerca dei responsabili e a poca distanza dal centro abitato di Rosolini sono state rinvenute due delle tre auto utilizzate per il furto, risultate rubate dopo gli accertamenti.

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