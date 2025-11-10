Spacciavano droga in piazza Campailla, fermati due giovani a Modica

Modica – Un’operazione della polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di reato di due giovani spacciatori nel centro storico di Modica. Il blitz è scattato sabato in tarda serata in piazza Albanese, comunemente nota come piazza Campailla, un luogo ad alta frequentazione, soprattutto in concomitanza con le manifestazioni in corso in città.

Gli agenti, impegnati in un mirato servizio di contrasto allo spaccio, hanno colto sul fatto un 28enne e un altro più giovane mentre cedevano sostanze stupefacenti. La presenza discreta delle pattuglie in borghese, seguita dall’arrivo in sirena dei rinforzi, ha generato grande curiosità tra i numerosi passanti.

Dalla perquisizione è emerso che i due erano in possesso di dosi di hashish e cocaina destinate al mercato locale.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 28enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre il più giovane è stato, invece, condotto presso il carcere di Ragusa.

