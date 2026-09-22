È l'inchiesta sulla rotta balcanica.

Condividi "Spaccio di cocaina e traffico di migranti, indagine della Procura di Trento: venti arresti, fino a Ragusa" sui social

Ragusa – È scattata alle prime ore di oggi l’operazione “Aquila Nera” dei carabinieri del Comando provinciale di Trento, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Trento, è stato eseguito dai militari nelle province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa.

Le persone coinvolte sono ritenute, a vario titolo e secondo le ipotesi accusatorie, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre distinte organizzazioni criminali, alle quali vengono contestati il traffico internazionale di cocaina e l’introduzione di migranti irregolari sul territorio nazionale attraverso la rotta balcanica.

L’operazione è tuttora in corso. I dettagli dell’indagine e delle misure eseguite saranno illustrati dagli investigatori nelle prossime ore.

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