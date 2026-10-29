Spagna, disastro ferroviario per errore umano: 69 morti. Due italiane tra i dispersi

Toledo – È stata trovata viva una delle tre donne italiane date per disperse nel disastro ferroviario di ieri in Spagna. Si è fatta viva questa mattina con il consolato italiano a Madrid dicendo di stare bene. Viaggiava sul treno alta velocità Renfe, diretto dalla capitale a Siviglia, che si è scontrato con il regionale Iryo ieri mattina a Urda, vicino a Toledo. Le altre due, invece non si trovano ancora. Si sa soltanto che una è italo-venezuelana e l’altra italo-argentina ed entrambe risiedono in Spagna da tempo.

La Farnesina – al lavoro in Spagna con una squadra diretta dal console italiano – continua a cercare le due donne che mancano all’appello. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con l’unico ferito italiano. «Si chiama Jeremías Conte Grande, ed è ricoverato all’ospedale universitario di Toledo. Non aveva una voce sofferente. La sorella è una delle due italiane disperse, sono due ragazze italo-argentina e una italo-venezuelana – ha spiegato Tajani – Ha detto che stava in viaggio con la sorella e la sorella è dispersa”.

Tutti italiani ma residenti da tempo in Spagna. La paura è che le due donne possano essere tra le 69 vittime, per alcune delle quali sono in corso i riscontri sul Dna.

Il ministero degli Esteri, mantenendo grande prudenza perché il numero dei dispersi della tragedia che conta almeno 69 vittime già recuperate è ancora molto alto, non ha fornito alcun dettaglio sull’identità delle tre donne. Mancano all’appello 60 persone, questo almeno è il numero denunciato dei familiari.

Si cerca intanto negli ospedali in cui sono stati portati i feriti e nei centri di accoglienza dove si affollano i familiari dei dispersi alla ricerca dei loro cari. Difficile anche l’identificazione di tutte le vittime ricomposte nell’obitorio di Toledo, allargato con tende da campo dei militari. Alcuni corpi sono sfigurati e si cercano esperti forensi per aiutare nelle identificazioni. In mattinata il bilancio delle vittime dello scontro tra treni è salito a 69. Lo ha riferito Emiliano García-Page, presidente della comunità di Castilla-La Mancha, a seguito di una riunione del Centro di coordinamento operativo integrato.

All’ospedale universitario di Toledo è ricoverato un italiano, a cui questo pomeriggio farà visita il console Giacomo Grandesso.

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