Sparati colpi d’arma da fuoco in aria in via Capo Passero a Catania

Catania – Si torna a sparare a Catania. Dopo l’ estate con una decina di casi, la scorsa notte una sparatoria si è registrata in via Capo Passero, a nord di Catania. Una zona nota come piazza di spaccio nel quartiere Trappeto Nord del capoluogo etneo. Alcuni cittadini hanno segnalato ieri sera il rumore di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

Sarebbero stati esplosi dieci colpi in aria, da due persone a bordo di uno scooter, forse durante una lite.

