Sparatoria Cena dei Corrispondenti, Trump posta la foto dell’assalitore: chi è Cole Tomas Allen

L'assalitore è stato arrestato e comparirà in tribunale lunedì

Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump posta sul suo social Truth la foto dell’uomo che ha sparato all’Hilton hotel dove era in corso la Cena dei Corrispondenti.

Secondo la Cnn, l’uomo sospettato sarebbe Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, in California. Stando a quanto riferito da fonti delle forze dell’ordine citate dai media statunitensi, Allen avrebbe lavorato come insegnante e sviluppatore di videogiochi. Dai registri della Federal Election Commission, rilanciati dall’emittente all-news, risulta inoltre una donazione di 25 dollari effettuata nell’ottobre di due anni fa alla campagna presidenziale di Kamala Harris.

La rete americana segnala anche un profilo LinkedIn riconducibile a un Cole Tomas Allen, con fotografia, che lo indica come insegnante part-time presso C2 Education: secondo i canali social dell’azienda, a dicembre 2024 sarebbe stato nominato “Insegnante del mese”. Il profilo riporta una laurea in ingegneria meccanica conseguita nel 2017 al California Institute of Technology e, lo scorso anno, un perfezionamento in informatica alla California State University–Dominguez Hills. Trump ha parlato del sospettato come di «una persona molto malata». Intanto, riferisce ancora la Cnn, agenti dell’Fbi si trovano davanti a un’abitazione di Torrance collegata all’uomo arrestato, che comparirà in tribunale lunedì. Secondo la Cbs, dopo il fermo Allen avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di aver voluto colpire funzionari dell’amministrazione Trump. Cbs News, citando due fonti informate sulle indagini, riferisce che l’obiettivo dichiarato erano «funzionari del governo».

L’aggressione armata è avvenuta all’hotel Hilton di Washington, dove era in programma la Cena dei corrispondenti alla presenza del presidente Donald Trump. In una nota, il vicedirettore del Secret Service Matthew Quinn ha definito l’episodio «un tentativo di un codardo di generare una tragedia nazionale», aggiungendo che il sospettato «ha sottostimato le capacità di protezione del Secret Service ed è stato fermato al primo contatto».

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