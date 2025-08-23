Sparatoria nelle campagne di Scicli, ferito un uomo in maniera grave

La vittima è stata operata all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica

Scicli – Sparatoria stanotte in contrada Fondo Oliva, lungo la vallata dell’Irminio, nelle campagne di Scicli. Durante il conflitto a fuoco un uomo, G.R., 45 anni, sciclitano, è stato ferito in maniera grave.

La vittima, un pastore nato a Scicli nel 1980, è stata operata all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Si è trattato di un intervento chirurgico delicatissimo.

Sul luogo del conflitto a fuoco le forze dell’ordine.

L’uomo è stato attinto da un solo colpo d’arma da fuoco. Sul suo corpo un foro di entrata del proiettile e uno d’uscita.

Le sue condizioni sono gravissime. Chi ha sparato ha usato un’arma di grosso calibro.

© Riproduzione riservata