Spari contro un panificio nella notte in via Plebiscito

Catania -Spari nella notte contro un panificio di via Plebiscito a Catania. I colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina dell’esercizio commerciale. Nella zona, di recente, altre attività commerciali erano state prese di mira.

I fori sono rimasti sulla vetrina del panificio. Mentre a terra, sull’asfalto, gli agenti della polizia hanno trovato dei bossoli. Secondo quanto emerso finora, l’attività commerciale – che si trova al numero civico 190 di via Plebiscito – sarebbe di un giovane (classe 1986) di origine albanese. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, per individuare chi ha sparato e anche per capire se ci sia un legame con gli episodi precedenti già avvenuti nella stessa zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.

