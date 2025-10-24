Spari contro una trattoria a Catania

Catania – Si continua a sparare di notte a Catania.

La polizia di Catania ha avviato indagini in seguito alla segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte in via Lago di Nicito, nel quartiere dell’Antico Corso. I proiettili hanno raggiunto un ristorante-trattoria mentre il locale era chiuso.

Sul posto sono intervenute le Volanti e la Scientifica, che hanno repertato diversi bossoli.

Nel luglio scorso, era stato preso di mira un furgone di proprietà del titolare dello stesso esercizio: il mezzo era stato avvolto dalle fiamme e gli accertamenti si erano orientati verso un incendio di natura dolosa.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Si ipotizza, tuttavia, che gli spari in via Lago di Nicito non siano collegati agli episodi verificatisi nelle ultime settimane in altre zone della città.

I carabinieri, intanto, indagano per altri colpi sparati in via Stazzone all’altezza del civico 148 dove sono state recuperati quattro proiettili e due bossoli.

© Riproduzione riservata