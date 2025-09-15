Spari in piazza a Palermo: ucciso l’impiegato di una farmacia, Stefano Gaglio, 39 anni. FOTO

Palermo – Omicidio a Palermo. La vittima è un uomo che sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Indaga la Polizia. Gli spari in piazza Principe di Camporeale. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo colpito ma non c’è stato nulla da fare. Nella zona dell’omicidio vi sono alcune telecamere. La vittima dovrebbe essere un impiegato di una farmacia che si trova in piazza.

La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza. L’uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. L’assassino è ricercato dagli agenti della squadra mobile.

© Riproduzione riservata