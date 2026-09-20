Spazzatura a Catania, il post del turista fa urlare Trantino: ‘Abbiamo una gemma e la buttiamo’

Il signor Flynn prosegue: “Non puoi fare a meno di pensare all’impatto che tutto ciò ha, non solo sull’ambiente, ma anche sul turismo e sull’impressione che i visitatori portano con sé di un luogo che ha così tanto da offrire. Perché, sotto tutto questo, ci sono una bellezza incredibile, carattere, energia e calore umano. La cordialità delle persone, l’architettura, il cibo, la costa e quell’inconfondibile atmosfera siciliana riescono comunque a emergere. C’è qualcosa di davvero speciale qui. Mi sono ritrovato a pensare: immaginate Catania se riuscisse a prendersi davvero cura di se stessa. Non semplicemente attraverso una maggiore pulizia delle strade, ma attraverso un autentico cambiamento culturale nel modo di affrontare il problema dei rifiuti, dei graffiti e del rispetto per l’ambiente. Il potenziale è enorme“.

Trantino non si dà pace: “Chi vuole può scaricare la colpa su di me, l’amministrazione intera, la parte politica che rappresento, i greci, le dominazioni che ci hanno occupato, le cavallette o le scie chimiche. Sarebbero solo alibi per auto giustificarsi: perché nessuno, probabilmente, è innocente. Non risolveremo mai la situazione con la sola repressione (solo ieri, più di centro contravvenzioni per conferimenti irregolari). Ci prodighiamo con il dialogo, con le visite nelle scuole, con interventi mirati. E sebbene siano sensibilmente diminuiti i fenomeni di degrado da quando ci siamo insediati, siamo sideralmente lontani da standard di accettabilità. Quel che rende tutto più grottesco è che la cosa più facile da fare è conferire i rifiuti regolarmente. Ma è più forte l’indolenza e la miseria morale rispetto a quel piccolo gesto che può farci stare meglio. Basterebbe solo un sano scatto d’orgoglio”.