Spedizione punitiva per debito di droga: sparano a padre e figlio

Pachino – Hanno picchiato un padre e un figlio, perché quest’ultimo aveva un debito per droga, e poi gli hanno sparato ferendoli con due colpi di pistola. Tre uomini, di 46, 42 e 22 anni, tutti residenti a Pachino, sono stati fermati per tentato omicidio, lesioni aggravate, tentata estorsione e porto illegale di arma da sparo.

Secondo la Procura, l’agguato sarebbe stato una spedizione punitiva nei confronti del ventenne per un debito di poche decine di euro per droga acquistata lunedì scorso a Pachino. A difesa del giovane è intervenuto il padre di 45 anni, colpito con un bastone dal parente del creditore e da altri giovani non identificati. Poi l’esplosione di due colpi di pistola. Padre e figlio sono stati feriti e portati in ospedale ad Avola. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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